Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:57

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:57

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ilişkilerine yeni bir şans verdi. Peki, Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Ural Kaspar ne iş yapıyor?

URAL KASPAR KİMDİR?

İş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile birlikte görüntülendi. Ural Kaspar'ın Instagram hesabı "uralkaspar" kullanıcı adıyla aktif olup, 5 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı. Oyuncu, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı. İrem Helvacıoğlu bu karesine "Ben aşırı seviyorum." diye yazdı.