İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı davada yeni gelişme
Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun, bir TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Bircan Bali'ye açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasında mahkeme, son olarak RTÜK’ten davaya konu olan görüntüleri istedi.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TV programında bir etkinlikte çekilmiş görüntülerini değerlendirirken kendisine ‘Yeni yetme’, ‘Ne oldum delisi’ diyen Bircan Bali'ye tazminat davası açmıştı.
"EN KRALINI DOĞRADIK"
Helvacıoğlu'nun dizi setinde herkese kötü davrandığını iddia eden Bali, "Bittin kızım sen!", "Biz en kralını bile doğradık" demişti.
İrem Helvacıoğlu, 'sistematik yıpratma' politikası nedeniyle ikiliye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat istemişti.
RTÜK'TEN GÖRÜNTÜLER BEKLENİYOR
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme, görüntüleri RTÜK'ten istedi.
Mahkeme aynı zamanda RTÜK'ten gelecek görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları