İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı davada yeni gelişme

26 Ekim 2021 Salı, 17:38

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TV programında bir etkinlikte çekilmiş görüntülerini değerlendirirken kendisine ‘Yeni yetme’, ‘Ne oldum delisi’ diyen Bircan Bali'ye tazminat davası açmıştı.

"EN KRALINI DOĞRADIK"

Helvacıoğlu'nun dizi setinde herkese kötü davrandığını iddia eden Bali, "Bittin kızım sen!", "Biz en kralını bile doğradık" demişti.

İrem Helvacıoğlu, 'sistematik yıpratma' politikası nedeniyle ikiliye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat istemişti.

RTÜK'TEN GÖRÜNTÜLER BEKLENİYOR

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme, görüntüleri RTÜK'ten istedi.

Mahkeme aynı zamanda RTÜK'ten gelecek görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.