Sanat yönetmeni istifa etmişti: Arka Sokaklar'daki 'maaş krizinde' yeni gelişme
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı almış, dizinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Şerefoğlu istifa ettiğini duyurmuştu. Dizideki maaş krizinde yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin açık ara en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklari maaş krizi ile gündeme gelmişti. 31 Temmuz 2006 tarihinden bu yana Kanal D’de yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanların, sete çıkmama kararı aldığı öne sürülmüştü.
Gelişmelerin ardından, dizinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Çiğdem Çimen Şerefoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu.
Şerefoğlu istifa açıklamasında, “14 sezondur sanat yönetmenliği yaptığım diziden sigortalarımız ve maaşlarımız ödenmediği için istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
KRİZDE YENİ GELİŞME
Medyaradar’ın yer alan habere göre; kriz aşıldı ve tüm emekçilerin haftalıkları yattı.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere 8 bölümü çekilen, 6 bölümü ise yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin emekçilerinin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığını gündeme iddia edilmişti.
Ekip de hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı almıştı.
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