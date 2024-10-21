Iron Maiden’ın eski solisti hayatını kaybetti

Iron Maiden’ın 1978-1981 yılları arasında solistliğini yapan Paul Di'Anno 66 yaşında hayatını kaybetti.

Iron Maiden’ın eski solisti hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 19:35

1978-1981 yılları arasında Iron Maiden'ın solistliğini yapan Paul Di'Anno, 66 yaşında Salisbury'deki evinde hayata veda etti.

Üzücü haber, gerçek adı 'Paul Andrews' olan solistin plak şirketi Conquest Music tarafından paylaşıldı.

Di'Anno, son yıllarda tekerlekli sandalyede sahne almasına neden olan ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen, 2023'ten bu yana 100'ün üzerinde gösteriye imza attı. 


Etiketler: #Iron Maiden #hayatını kaybetti

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