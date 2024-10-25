Iron Man'e ilham olmuştu: Robert Downey Jr.’dan Elon Musk hakkında çarpıcı açıklama

Robert Downey Jr., Iron Man karakterine ilham veren Elon Musk hakkında konuştu.

Iron Man'e ilham olmuştu: Robert Downey Jr.’dan Elon Musk hakkında çarpıcı açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:34

Hollywood'un efsanevi oyuncularından Robert Downey Jr., canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllara kazınmışken, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'ın "Tony Stark" gibi davranması üzerine konuştu. Iron Man filmlerinde Tony Stark’a hayat veren Downey Jr., Musk ile ilgili olarak, "Onunla sadece birkaç kez görüştüm, keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilseydi" ifadelerini kullandı.

Iron Man serisinin senaristlerinden Mark Fergus, Tony Stark karakterini oluştururken Musk'ın teknolojik yeteneklerinden ve cesur tavırlarından ilham aldığını daha önce açıklamıştı. Fergus, 2022'de verdiği bir röportajda Tony Stark’ın Musk, Steve Jobs ve Donald Trump’ın özelliklerinden esinlenerek oluşturulduğunu ve Musk'ın ve Jobs'ın zekasını, Trump’ın şovmenliğini yansıttığını belirtmişti.

TRUMP'I DESTEKLİYOR

Elon Musk, ayrıca ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a desteğini yineledi. Musk, seçmenleri sandığa gitmeye teşvik etmek için kurduğu komitenin dilekçesini imzalayanlara her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Öte yandan, Musk’ın hayatı da sinemaya uyarlanacak. Darren Aronofsky'nin yöneteceği film, Walter Isaacson’ın eylül ayında yayımlanan biyografisine dayanacak. Isaacson, daha önce Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmış ve bu da 2015'te beyaz perdeye uyarlanmıştı.

MARVEL'A GERİ DÖNÜYOR

Robert Downey Jr. ise Marvel Sinematik Evreni'ne sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Downey, bu kez Doctor Doom rolünde "Avengers: Doomsday" adlı filmde Marvel’a dönecek. Yönetmen koltuğunda Russo Kardeşler’in yer alacağı filmin haberi, hayranlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Downey, Iron Man/Tony Stark rolünü ilk kez 2008'de canlandırmış ve sonraki 11 yıl boyunca Marvel filmlerinde 10 kez rolünü tekrarlamıştı.


Etiketler: #robert downey jr #Iron Man #elon musk

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