Elon Musk: Dijital oy verme güvenli değil! kağıt oy pusulasına dönüş çağrısı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:07

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, bir mitingde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Donald Trump lehine konuşma yapan Musk, dijital oy verme sistemlerine güvenmediğini belirterek, kağıt oy pusulasına dönülmesi gerektiğini savundu. Musk’ın, dijital sistemler konusunda şüphelerini dile getirmesi, teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.

DİJİTAL SİSTEMLERE GÜVENSİZLİK: “HEPSİ HACKLENEBİLİR”

Elon Musk, mitingdeki konuşmasında, seçim güvenliği konusundaki endişelerini açıkça dile getirdi. “Sadece elle sayılan kağıt oy pusulaları kullanmalıyız,” diyen Musk, teknolojinin hacklenmeye açık olduğunu belirtti. “Ben bir teknoloji uzmanıyım. Bilgisayarlar hakkında çok şey biliyorum ve yapacağım son şey bir bilgisayar programına güvenmek olur çünkü hepsinin sadece bir satırlık kod ile hack edilebileceğini çok iyi biliyorum,” şeklinde konuştu. Musk’ın bu açıklamaları, seçim süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaşmasına rağmen, teknolojiye olan güvenin sorgulanmasına neden oldu.

UZMANLAR MUSK’IN GÖRÜŞLERİNİ TARTIŞIYOR

Elon Musk’ın dijital oy verme sistemlerine yönelik eleştirileri, uzmanlar arasında da tartışmalara yol açtı. Pek çok uzmana göre, ABD’de kullanılan seçim sistemleri, çoklu doğrulama mekanizmaları ile destekleniyor. Dijital sistemler kullanılsa bile, oyların kağıt çıktıları alınıyor ve gerektiğinde manuel sayım için saklanabiliyor. Bu hibrit sistem, hem teknolojinin sağladığı hızdan yararlanmayı hem de güvenlik endişelerini minimize etmeyi hedefliyor.

Ancak, ABD'de dijital oy verme sistemine geçildiğinden bu yana, seçim sonuçlarına olan güvenin azaldığına dair eleştiriler de mevcut. Musk’ın dijital sistemler hakkındaki bu eleştirileri, seçim güvenliği tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmış durumda. Dijitalleşme ve güvenlik ekseninde şekillenen bu tartışmaların ABD'deki seçim süreçlerine nasıl etki edeceği ise merak konusu.