İş kadınları ve eğitim

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:14

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:14

Gördüğüm tablo çok umutlandırıcı. İş sahibi hatta fabrika sahipleri veya kadın bilimciler, kadın matematik uzmanları hepsi bir çatı altında toplandık. Uzun uzun söyleşilerden sonra soru cevap bölümünde o kadar güzel sorularla karşılaştım ki işin ilgi alaka bölümünde kadının bilgiye, bilgiliye olan ilgisini görmek sevindiriciydi.

Samsun gibi büyük şehirlerin (İstanbul dışındaki) gelişmeye, büyümeye hatta modernleşmeye olan ilgisi çok heyecan verici. Kadınlarımızın şıklığı, ticaret hayatındaki aktif rolleri ve annelikten dolayı sorumluluk duyguları bulundukları her ortamı renklendiriyor.

Samsun’da otomotiv sanayi yanı sıra bir de plastik cerrahi (estetik güzellik) sektörü var ki hayret verici bir yoğunlukta. Yine yoğunluktan günde 4-5 kez Samsun-İstanbul-Ankara uçuşlarının konması şehirin ne kadar yoğun ticaret ağında olduğunun göstergesidir.

Karadenizli bir anne babanın çocuğu olarak Samsun’da ciddi kadın çalışan ve iş yapan girişimci kadınlara dair yüksek sayısal verileri sevgili başkan Şehnaz Dereli’den öğrenmek sevindiriciydi.

Hani hep diyoruz ya "Eğitim şart" gerçekten eğitimin şart olduğunu gelişen İstanbul dışı büyük şehirlere yaptığımız tüm gezilerimizde gözlemliyoruz.

Anadolu'nun daha bir kapalı toplum olduğu konusu ise duruyor. Töre var. Nadir cinayetinde hâlâ daha tam kanıtlanmış veya çözülmüş değil ve bu durum da çok üzücü.

Töreden sıyrılıp eğitime daha fazla yoğunlaştığımız an gelecek vaad eden Türkiye doğrulacaktır.

Söylemekte fayda var ki ''ahirete hazırlık ağırlıklı eğitim'' yerine bilime ilime odaklı eğitim olduğu vakit Türkiye’yi kadınlar ayağa kaldıracaktır.

Çünkü tüm doğan çocukları doğuran anaların çocuklara evde vermiş olduğu aile terbiyesiyle okul eğitimleri birleşince asıl o zaman Türkiye ileriye gidecektir.