İşaret dili öğrenip, sanatçılarla klipte rol aldılar

04 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işaret dili farkındalığı oluşturmak ve kentin tanıtımı amacıyla 'Erzurum için farkında ol' projesini gerçekleştirdi.

Proje kapsamında okunacak türkülere eşlik edecek farklı gruplardan engellilere önce işaret dili eğitimi verildi. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi korosu sanatçılarının katılımıyla klip çekimleri yapıldı.

BİRLİKTE TÜRKÜ OKUDULAR

Başta Palandöken Kayak Merkezi olmak üzere, kale, Çifte Minareli Medrese, Aziziye Tabyası, Rüstempaşa Bedesteni gibi çok sayıda yerde yapılan klip çekimlerinde sanatçılar, 'Kavurma koydum tasa' ve 'Suda balık yan gider' türkülerini okudu.

Engelliler, şube müdürü Mahmut Temel ve çalışanlar da işaret diliyle türkülere eşlik etti.

Bedensel engelli Züleyha Bingöl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işaret dili konusunda farkındalık oluşturmak ve Erzurum'un tanıtımına katkı sağlamak için hazırlanan projede yer aldık. Öğrendiğimiz işaret diliyle Erzurum türkülerini kentin tarihi ve turistik mekanlarında sanatçılarla seslendirmeye çalıştık" dedi.