Isı kullanmadan saç şekillendirmenin 5 yolu!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:57

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:57

Güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak için her gün saatler harcamak ve sürekli ısıya maruz bırakmak zorunda değilsiniz. Özellikle sıcak havalarda saç şekillendirme işlemleri daha da zor olabilir. Isısız saç şekillendirme yöntemlerine yönelerek saçlarınızı koruyabilir ve doğal güzelliğini ön plana çıkarabilirsiniz. Peki, saçlarınızı yıpratmadan şekil vermenin yolları nelerdir? İşte ısı kullanmadan saç şekillendirmenin 5 yolu...

ISI KULLANMADAN SAÇ ŞEKİLLENDİRMENİN 5 YOLU

1. Örgüyle uyuyun:

Farklı saç tipleri için etkili bir yöntem, örgülü saçlarla uyumaktır. Özellikle halat örgü olarak adlandırılan ve saç tutamlarının bükülerek örgüye dahil edildiği bir yöntem, saça hareketli bir görünüm kazandırabilir. Kalın ve düz saçlar için dört, ince saçlar için ise iki tutamla örgü yapabilirsiniz. Sabah uyandığınızda, klasik bir örgünün verdiği belirgin kıvrımlar yerine daha doğal ve maşa görüntüsüne benzer dalgalar elde edersiniz.

2. Saç kremi karışımı oluşturun:

Kabarmayı önlemek için saçlarınızı kuruturken ilk adım, fazla suyu gidermek ve ardından kâğıt havluyla nazikçe kurulamaktır. Saçınıza hem nemlilik sağlayacak hem de şekillendirme yardımı yapacak bir ürün için, hafif bir jöle ile saç kremi karışımını kullanabilirsiniz. Bu karışımı köklerinizin biraz ilerisinden uçlara doğru nazikçe uygulayarak saçlarınızı şekillendirebilirsiniz.

3. Saç kreminden vazgeçmeyin:

Sıcak havalarda saçlarınızı bakımlı ve elektriklenmeden korumanın önemi büyüktür, özellikle saç kurutma makinesi kullanırken bu daha da önemlidir. Saçlarınızı kuruturken, kütikülleri kapatmak ve nem kaybını önlemek için nem açısından zengin ürünler tercih etmelisiniz. Eğer kıvırcık saçlara sahipseniz, en iyi sonuçları elde etmek için saç kremlerine yatırım yapmalısınız. Kıvırcık saçlıların sıklıkla karşılaştığı bir sorun olan kabarma, genellikle kafa derisindeki yağın saç uçlarına ulaşamaması sonucu saçın nemsiz ve kırılgan olmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, saçlarınıza haftada bir kez Hindistan cevizi yağı uygulayarak saçlarınızı nemlendirebilirsiniz.

4. Plaj dalgalarını deneyin:

Duştan çıktıktan sonra hafif nemli saçlara serum veya saç yağı uygulayarak saçı besleyin. Saçınızı bölümlere ayırıp gevşek, kıvrımlı bir topuz yapın ve bir saat bekleyin. Ardından saçınızı açın ve isterseniz sabitleyici kullanabilirsiniz. Bu yöntem, doğal plaj dalgası görünümü sağlar; belirgin olmayan, hafif ve doğal dalgalar elde edersiniz. Saçınız bukleleri iyi tutmuyorsa, bukle belirginleştirici bir ürün kullanabilirsiniz.

5. Farklı modeller deneyin:

Doğal ve ısısız şekillendirme yöntemleri, saçınıza tamamen maşa görüntüsü değil, daha doğal bitişler ve hareketler kazandırır. Eğer istediğiniz sonucu elde edemediyseniz, hemen ısıya maruz kalan şekillendiricilere yönelmeden önce alternatifleri düşünün. Saçınızı jöle ile düzeltip bir topuz veya örgüyle sonlandırmak gibi bir fikir düşünün. Saçlarınızı güzelleştirmek için birçok seçeneğiniz var ve denemeye değer.