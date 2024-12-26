Işık İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü?
Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın gazeteci kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşı olan Işık İpek, birçok habere imza atmıştı. Peki, Işık İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü?
Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek, hayatını kaybetti. Peki, Işık İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü?
IŞIK İPEK KİMDİR?
Işık İpek’in hayatına dair net bir bilgi bulunmasa da uzun süre medyada çalıştığı biliniyor. Işıl İpek, Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşidir.
IŞIK İPEK NEDEN ÖLDÜ?
İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda ''Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' cümleleri yer aldı.
Etiketler: #Işık İpek
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