Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 13.09.2023 - 16:21

Işın Karaca'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Google'da kısa sürede en çok aratılanlar arasına giren Işın Karaca'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Işın Karaca kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca nereli? Işın Karaca albümleri neler? İşte ayrıntılar...

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, 1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalandı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girdi. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı öğrenildi. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

IŞIN KARACA'NIN ALBÜMLERİ

Anadilim Aşk - 2001

İçinde Aşk Var - 2004

Başka 33/3 - 2006

Uyanış - 2009

Arabesque - 2010

Arabesque II - 2011

Her Şey Aşktan - 2013

Ey Aşkın Güzel Kızı - 2015

Eyvallah - 2017