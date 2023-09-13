Işın Karaca kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca nereli? Işın Karaca albümleri neler?
Işın Karaca'nın hayatı ve müzik kariyeri sevenlerini meraklandırdı. Işın Karaca hakkında araştırmalar başladı. Peki, Işın Karaca kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca nereli? Işın Karaca albümleri neler?
Işın Karaca'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Google'da kısa sürede en çok aratılanlar arasına giren Işın Karaca'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Işın Karaca kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca nereli? Işın Karaca albümleri neler? İşte ayrıntılar...
IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Karaca, 1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalandı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girdi. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı öğrenildi. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
IŞIN KARACA'NIN ALBÜMLERİ
Anadilim Aşk - 2001
İçinde Aşk Var - 2004
Başka 33/3 - 2006
Uyanış - 2009
Arabesque - 2010
Arabesque II - 2011
Her Şey Aşktan - 2013
Ey Aşkın Güzel Kızı - 2015
Eyvallah - 2017
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- Özel bankalardan KKM kararı!
- Benzine dev zam yolda!
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- CHP ‘ittifakta’ birleşti
- 'Günahlarını affettirmek için yaptı...'