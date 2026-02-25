İSKİ açıkladı: 25 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 25 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
25 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.7 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %59,23
Darlık Barajı: %59,95
Elmalı Barajı: %90,21
Terkos Barajı: %27,73
Alibey Barajı: %35,87
Büyükçekmece Barajı: %32,52
Sazlıdere Barajı: %26,98
Istrancalar Barajı: %71,22
Kazandere Barajı: %55,29
Pabuçdere Barajı: %29,99