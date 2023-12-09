İSKİ baraj doluluk oranı! 9 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum....
İSKİ tarafından her gün baraj doluluk oranları güncelleniyor. İstanbul'da yağışın ardından baraj doluluk oranları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan yağışların ardından İSKİ son verileri açıkladı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 9 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
9 ARALIK 2023 BARAJLARDA SON DURUM
Ömerli Barajı: %61,57
Darlık Barajı: %52,2
Elmalı Barajı: %83,03
Terkos Barajı: %21,84
Alibey Barajı: %47,75
Büyükçekmece Barajı: %23,54
Sazlıdere Barajı: %19,23
Istrancalar Barajı: %33,17
Kazandere Barajı: %14,12
Pabuçdere Barajı: %10,83
BU HAFTA İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta içi ve cumartesi günü mega kentte sağanak bekleniyor.
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