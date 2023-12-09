İSKİ baraj doluluk oranı! 9 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum....

Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 09.12.2023 - 10:31

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

9 ARALIK 2023 BARAJLARDA SON DURUM

Ömerli Barajı: %61,57

Darlık Barajı: %52,2

Elmalı Barajı: %83,03

Terkos Barajı: %21,84

Alibey Barajı: %47,75

Büyükçekmece Barajı: %23,54

Sazlıdere Barajı: %19,23

Istrancalar Barajı: %33,17

Kazandere Barajı: %14,12

Pabuçdere Barajı: %10,83

BU HAFTA İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta içi ve cumartesi günü mega kentte sağanak bekleniyor.