İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 7 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
İSKİ'nin 7 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 7 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 7 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 7 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?
7 Şubat 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 72.85 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: % 4,13
Büyükçekmece: % 16,47
Darlık: % 14,97
Elmalı: % 1,39
Istrancalar: % 0,65
Kazandere: % 1,68
Pabuçdere: % 4,23
Sazlıdere: % 7,19
Terkos: % 16,59
Ömerli: % 32,71
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