İskoç erkekleri neden etek giyer?

Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'daki erkeklerin etek giyme kültürünün nedeni merak ediliyor. Peki, İskoç erkekleri neden etek giyer?

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:11
İskoç erkekleri neden etek giyer?
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Büyük Britanya adasının kuzeydeki üçte birlik kısmını kaplayan İskoçya'daki erkeklerin etek giyme kültürü çok eskilere dayanıyor. İşte ayrıntılar...

İSKOÇ ERKEKLERİ NEDEN ETEK GİYER?

İskoç erkeklerinin giydiği eteğin adı kilttir. İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu etekler, aile/klan ilişkilerin ve ulusal gururun bir sembolüdür. Ayrıca bu etekler, dramatizmin ve romantikliğin de sembolüdür. İskoçların bu özel günlerde giydikleri kostüm, ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşur. 


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