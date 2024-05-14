İslahiye'de 10 bin dönüm arazide hasat sürüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı devam ediyor.
İlçede yaklaşık 10 bin dönüm arazide yetişen bezelye, mevsimlik işçiler tarafından hasat ediliyor.
Hasadın ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Yelliburun Mahallesi'nde hasadını sürdüren mevsimlik işçileri ziyaret etti.
Hasatla ilgili bilgi alan Kaymakam Soylu, çocuklara ayakkabı ve oyuncak hediye etti.
Daha sonra Soylu ve beraberindeki heyet, hasada katılan mevsimlik işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.
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