İsmail Ege Şaşmaz'dan duygusal açıklama: Otel odasında ağladım
Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı 'Merhaba' filminde başrolde yer alan İsmail Ege Şaşmaz filmin basın toplantısında konuştu. Şaşmaz, otel odasında ağladığı anları anlattı.
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 28 yaşında aramızdan ayrılan rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu merhaba” filmi, 18 Kasım’da vizyona girecek. Mert Dikmen’in yönettiği filmin basın toplantısına Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ile kardeşi Nesrin Akarsu da katıldı.
Toplantı için Amasra’dan gelen şarkıcının ailesi, Barış Akarsu’nun ses kaydından yola çıkılarak tamamlanan ve ilk kez filmde kullanılan “Merhaba” şarkısını dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.
"OTEL ODASINDA AĞLADIM"
Filmde Barış Akarsu’ya hayat veren İsmail Ege Şaşmaz, bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Film çekimleri sırasında otel odasında ağladığı anların olduğunu belirten Şaşmaz, "Zorlandığım yerde 'Hadi Barış' dedim. Aktı gitti. O kadar duygusal sahneler yaşadık ki. Duygu yoğunluğu o kadar fazlaydı ki otel odasına gittiğimde ağladığımı biliyorum" dedi.
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