İsmail Hacıoğlu ve Simay Barlas başrolde: Şehrazat dizisinden ilk tanıtım!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:06

Güncelleme: 17.11.2024 - 20:06

İran dizilerinden Şehrazad'ın yerli uyarlaması olan Şehrazat'tan beklenen tanıtım geldi. Dizinin başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın senaristliğini üstlendiği dizide Tamer Levent, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Burcu Cavrar, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Yağmur Özbasmacı ve Sami Aksu gibi isimler yer alıyor.