İsmail Hacıoğlu ve Simay Barlas başrolde: Şehrazat dizisinden ilk tanıtım!
Star TV'nin yeni dizisi Şehrazat'tan ilk tanıtım geldi. Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolde yer aldığı dizi yakında izleyicisi ile buluşacak.
İran dizilerinden Şehrazad'ın yerli uyarlaması olan Şehrazat'tan beklenen tanıtım geldi. Dizinin başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın senaristliğini üstlendiği dizide Tamer Levent, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Burcu Cavrar, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Yağmur Özbasmacı ve Sami Aksu gibi isimler yer alıyor.
Etiketler: #Şehrazat #simay barlas #İsmail Hacıoğlu #Aytaç Şaşmaz
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