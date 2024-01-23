İsmail Hacıoğlu'ndan Melisa Aslı Pamuk'a çarpıcı yorum: 'Mülteci olarak...'

İsmail Hacıoğlu, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde başrolünü paylaştığı Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılmamasına dair çarpıcı bir yorumda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:22
İsmail Hacıoğlu'ndan Melisa Aslı Pamuk'a çarpıcı yorum: 'Mülteci olarak...'
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Geçtiğimiz aylarda Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu çalması nedeniyle "Kadınlara Mahsus" filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, bu kez başrolünü üstlendiği "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galasına katılmadı. Bu durum, sosyal medyada gündem yarattı.

Başrol oyuncusu Pamuk'un galalara katılmaması, filmin diğer oyuncularından İsmail Hacıoğlu'nun dikkatini çekti. Cem Karaca'nın Gözyaşları galasında, Cem Karaca rolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu'na neden katılmadığı sorulan Pamuk için Hacıoğlu'nun verdiği cevap dikkat çekici oldu.

İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek Pamuk'un Fransa'da yaşamasına göndermede bulundu. Bu yorum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan, Melisa Aslı Pamuk'un yurt dışında bir defilede yer aldığı görüntüler de paylaşılınca İsmail Hacıoğlu'nun yorumu destek buldu. Sosyal medya kullanıcıları, Hacıoğlu'nun yorumunu haklı bulduklarını belirterek konuya dair çeşitli yorumlarda bulundular.


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