İsmail Hakkı Sunat kimdir, kaç yaşında öldü? İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:04

İsmail Hakkı Sunat, 7 Ekim 1966 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olan İsmail Hakkı Sunat, birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ankara'dan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapan sanatçı, reklam filmleri, TV dizileri ve bir sinema filminde de rol aldı. 1997 yılında kendisi gibi oyuncu Deniz Uğur ile evlendi. 1998 yılında Engin Deniz isimli çocukları oldu. 2003 Afife Jale Ödülleri, Ayaktakımı Arasında oyunu, "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.

İSMAİL HAKKI SUNAT'IN ÖLÜMÜ



Gelibolu'ya bağlı Bolayır Beldesi Megakent Tatil Sitesi'ndeki yanındaki yazlık evinde 13 Temmuz 2004 tarihinde gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinlediği için ikaz ettiği komşusu İhsan Fuat Özgen tarafından 8 kurşun ile öldürüldü. İsmail Hakkı Sunat öldürüldüğünde henüz 37 yaşındaydı. Sunat, vasiyeti üzerine Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde toprağa verildi.

İSMAİL HAKKI SUNAT'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Zümrüt - 2004

Benimle Evlenir misin? - 2001

Mert Ali - 2000

Ateş Dansı - 1998

Kördüğüm - 1997

Gamsızlar - 1993

İSMAİL HAKKI SUNAT'IN OYNADIĞI OYUNLAR

Kral Lear

Ayaktakımı Arasında

Haydutlar

Karanlıkta Komedi

Ayışığında Şamata

İSMAİL HAKKI SUNAT CİNAYETİNİN DAVA SÜRECİ

İsmail Hakkı Sunat’ı öldürmekten tutuklu yargılanan 25 yaşındaki İhsan Fuat Özgen, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 ay tutuklu kalan Özgen, avukatı Seçil Biricik Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunarak müvekkilinin meşru müdafada bulunduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını istemişti.

Mahkeme de bu itirazı haklı bulup sanık İhsan Fuat Özgen’i serbest bırakmıştı. Ancak bu durum karşısında şok olan ünlü tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat’ın yakınları da itiraz ederek cinayet zanlısının tutuklanmasını talep etmişlerdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin Sunat'ı öldürdüğü iddiasıyla İhsan Fuat Özgen'e verdiği 6 yıl 8 ay ağır hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak, 7 Temmuz 2007 tarihinde onamıştı. İhsan Fuat Özgen tutuklama kararından 2 yıl sonra 2009 yılında yakalanarak tekrar cezaevine girdi. İhsan Fuat Özgen'in arandığı sürede doktora yapması o dönemde medyada yankı uyandırmıştı.







