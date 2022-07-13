Serdar Saatçı kimdir? Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:40

Serdar Saatçı 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Futbol hayatına Bayrampaşa'da başlayan genç stoper 26 Şubat 2020 tarihinden Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Süper Lig'deki ilk profesyonel maçına 24 Eylül 2021 tarihinde Altay SK karşısında çıktı. 12 Aralık 2021 tarihinde Kayserispor karşısında oynadıkları maçta ilk asistini yaptı ve 18 yaş 301 gün ile 2010-11 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu. Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi.

SERDAR SAATÇI NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83. dakikada kenara alınınca karara tepki gösterdi. Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı. 83. dakikada kenara gelen Serdar Saatçı, değişiklik kararından memnun kalmadı.

Genç oyuncu, değişikliğin ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Saatçı burada sinirlenerek soyunma odasının kapısını tekmeledi.

Beşiktaş Kulübü maç sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Serdar Saatçı’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz’de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir” denildi.