İsmail İncekara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İsmail İncekara neden hayatını kaybetti?

07 Ekim 2022 Cuma, 09:58

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

İSMAİL İNCEKARA'NIN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Hamlet : William Shakespeare - Cef Tiyatro - 2012

Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : Kerem Kurdoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Kod Adı Kongo : Mürsel Yaylalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

Tartüfe : Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Otopark Cinayetleri : Raşit Çelikezer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004

Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Ayışığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Kedi Oyunu : Istvan Örkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Gardiyan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Komedi Sanatı : Eduardo de Filippo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Kızılderililer : Arthur Kopit - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Şen Kadınlar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Kül Kedisi : Wilhelm Grimm\Jacop Grimm - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Kösem Sultan (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Kurnaz Avukat : Pierre Pathelin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978

Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978





İSMAİL İNCEKARA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Kılıç Günü - 2010

Yalancısın Sen- 2009

Aynı- Çatı Altında 2006

Aliye- 2004

Kurtlar Vadisi- 2003

Azad 2002

Hayat Bağları - 1999

Deli Yürek 1999

Melek Apartmanı 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986

İSMAİL İNCEKARA'NIN ÖLÜMÜ

Usta oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz verdi.

