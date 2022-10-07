İsmail İncekara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İsmail İncekara neden hayatını kaybetti?
Usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. İsmail İncekara kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
İSMAİL İNCEKARA'NIN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Hamlet : William Shakespeare - Cef Tiyatro - 2012
Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : Kerem Kurdoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Kod Adı Kongo : Mürsel Yaylalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
Tartüfe : Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
Otopark Cinayetleri : Raşit Çelikezer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ayışığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Kedi Oyunu : Istvan Örkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Gardiyan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Komedi Sanatı : Eduardo de Filippo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Kızılderililer : Arthur Kopit - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Şen Kadınlar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Kül Kedisi : Wilhelm Grimm\Jacop Grimm - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Kösem Sultan (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Kurnaz Avukat : Pierre Pathelin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
İSMAİL İNCEKARA'NIN OYNADIĞI DİZİLER
Kılıç Günü - 2010
Yalancısın Sen- 2009
Aynı- Çatı Altında 2006
Aliye- 2004
Kurtlar Vadisi- 2003
Azad 2002
Hayat Bağları - 1999
Deli Yürek 1999
Melek Apartmanı 1995
Eylül - 1987
Kırık Hayatlar - 1986
Duvardaki Kan - 1986
İSMAİL İNCEKARA'NIN ÖLÜMÜ
Usta oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz verdi.
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