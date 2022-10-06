Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Mustafa Sarıgül'ün uzun siyaset geçmişi...

06 Ekim 2022 Perşembe, 19:36

Siyasetin en tanınan isimlerinden biri olan Mustafa Sarıgül, sosyal medyada sürekli gündem olan isimler arasında yer alıyor. Özellikle gençler tarafından merake edilen Sarıgül'e dair merak edilen noktaları derledik. İşte, Mustafa Sarıgül? kimdir sorusunun cevabı...

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Kasım 1956 yılında Erzincan'da doğan Mustafa Sarıgül, 1962 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

Çalışma yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğünde devam etti. Daha sonra Kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başladı.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ

Siyasi yaşamına CHP Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Sarıgül, daha sonra 1987 Genel Seçimlerinden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Türkiye’nin en genç milletvekili olarak SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yaptı.

SARIGÜL'ÜN CHP'DEN İHRAÇ EDİLMESİ

Mustafa Sarıgül, ilk kez 27 Mart seçimerinde aday olduğu; ancak kazanamadığı Şişli Belediye Başkanlığı'nı yine DSP adayı olarak katıldığı 1999 yerel seçimlerinde kazanarak görevi üstlendi. 2014'e kadar bu görevini sürdürdü.

Bu seçimlerde aldığı yüzde 67'nin üzerindeki oy oranından cesaret alan Sarıgül, CHP liderliğine aday oldu. 29 Ocak 2005'te, Ankara'da yapılan 13. Olağanüstü CHP Kurultayı'nda Deniz Baykal'a karşı yenildi. 24 Mart 2005'te, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği” gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi. Bu kararın iptali için verdiği uzun hukuk mücadelesini 2005'de kaybeden Sarıgül, Kasım 2005'te DSP'ye katıldı.

CHP'YE DÖNDÜ AMA SEÇİMİ KAYBETTİ

31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı. Partiden ihracı kararının kaldırılması için verdiği dilekçe 3 Kasım 2013 tarihinde Parti Meclisi'nde onaylandı ve Sarıgül resmen CHP'ye dönmüş oldu. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, başkanlığı AK Parti adayı Kadir Topbaş'a 7 puan farkla kaybetmiştir.

PARTİLERDEN İSTİFA EDİP, YENİ PARTİ KURDU

23 Ocak 2019 tarihinde CHP'nden istifa etti ve DSP'ye katıldı. 23 Ocak 2019 tarihinde CHP'nden istifa etti ve DSP'ye katıldı. 27 Ekim 2020 tarihinde DSP'den ayrıldığını ve yeni siyasi parti kuracağını açıkladı. 17 Aralık'ta ise Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'nin devamı niteliğinde olan Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu.

MUSTAFA SARIGÜL EVLİ Mİ?

Sarıgül,1980 yılında öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun tek kızı olan Gülsüm Hülya Köksaloğlu'yla evlendi; bu evlilikten Abdurrahman Emir adında bir oğlu oldu. Eşi 1985'te yaşamını yitirdikten yaklaşık 8 yıl sonra 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendi. Evlendiklerinde Sarıgül 36, Kotil ise 22 yaşındaydı. İki çocukları olan çift, Haziran 2008'de boşandı.