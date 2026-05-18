Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya’dan getirildi, Adana’da servete dönüştü: Kilosu 4 Euro'ya alıcı buldu

İspanya’dan getirildi, Adana’da servete dönüştü: Kilosu 4 Euro'ya alıcı buldu

18.05.2026 11:34:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İspanya’dan getirildi, Adana’da servete dönüştü: Kilosu 4 Euro'ya alıcı buldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir üreticinin İspanya'dan getirdiği kiraz fidanlarının meyveleri 5 yılın ardından hasat edildi. Dönüme ortalama 10 ton rekolte alınan kirazlar, 3,5 ile 4 Euro arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, Avrupa'ya ihraç ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adana İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve dolu olayları nedeniyle verim alamayan üretici, bu yıl ise 15 dönümlük alanda yaklaşık 10 tonluk rekolte hedefiyle yola çıktı. Tarım işçilerinin türküleri ile başlayan hasatta kirazlar kasalarda yerini aldı.

KİLOSU BAHÇEDE 4 EURO

Hasat edilen kirazların ise bölgedeki tarım firmaları aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildiği öğrenilirken, kirazların kilogramı bahçede 3,5 ile 4 Euro arasında alıcı buluyor.

Image

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ile teknik personel de erkenci kiraz hasadına katılarak bahçede incelemelerde bulunup kiraz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim kalitesi ve verimliliği üzerine bilgi aldı.

ÇUKUROVA'DA KİRAZ OLMAZ DİYENLERE İNAT BAŞLADI

Üretici Fatih Kara, Çukurova'da kiraz olmaz diyenlere inat bölgede üretime başladığını anlatarak, "Yaklaşık 5 yıl önce kiraz üretimine başladık. Çukurova'da kiraz olmaz denildi ancak İspanya'dan getirilen fidanlar bölgemize uyum sağladı. Geçen yıl verim bekliyorduk ama don ve dolu nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık. Bu yıl ise beklentilerimiz doğrultusunda 15 dönümlük alanda hasadımız başladı. Toplamda 10 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

İlgili Konular: #Adana #hasat #kiraz

İlgili Haberler

Meyvesinden önce yaprağı hasat edildi: Sırrı ince yapısında, mayhoş aromasında!
Meyvesinden önce yaprağı hasat edildi: Sırrı ince yapısında, mayhoş aromasında! Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm hasadı öncesi üreticinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan asma yaprağı sezonu başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, topladıkları yaprakları alım merkezlerine satıyor.
Hem yayla da hem sera da! 3 kuşağın hasat mesaisi
Hem yayla da hem sera da! 3 kuşağın hasat mesaisi Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Teslime Uçkan, kızı Nebise Tekerek ve torunu Teslime Tekerek, üç kuşaktır seracılıkla uğraşarak hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Erzincan’da hasat mesaisi başladı: Yıllık 180 bin rekolte!
Erzincan’da hasat mesaisi başladı: Yıllık 180 bin rekolte! Erzincan’da seralarda yetiştirilen marullarda hasat mesaisi başladı.