Brezilya mutfağının leziz içli köftesi: İşte Coxinha tarifi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:22

Güncelleme: 22.02.2024 - 14:22

Brezilya, coşkulu ve çeşitlilik dolu kültürüyle ünlüdür ve bu renkli atmosferi mutfaklarına da yansır. Brezilya mutfağı, tropikal meyveler, taze deniz ürünleri, et çeşitleri ve çeşitli baharatlarla doludur. Renkli sokak pazarları, yerel lezzetler ve lezzetli atıştırmalıklar, Brezilya'nın mutfak çeşitliliğinin bir yansımasıdır. Bu coşkulu ülkenin mutfak kültürü, insanların bir araya gelerek keyifli zaman geçirdiği, lezzet dolu bir yolculuğa davet eder. Coxinha yemeği; geçmişi için neredeyse 19.yüzyıl civarlarına bir göz atmamız gereken bu tarihi ve popüler lezzet, Brezilyalıların vazgeçilmezdir. Peki Brezilya mutfağının leziz içli köftesi nasıl yapılır? İşte Coxinha tarifi...

COXINHA TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı un (silme)

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 adet kuru soğan (ince rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Şekil vermek için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

1 adet tavuk göğsü (200 gr, haşlanmış)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam tuz

1/4 demet maydanoz

Kaplamak için:

1/2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı nişasta

1,5 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

2 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

İlk olarak hamur için kalın tabanlı bir tava ya da tencerede tavuk suyu, tereyağı, tuz, toz kırmızı biber ve soğan rendesini bir taşım kaynatın.

Kaynayan karışıma unu koyup spatula ile karıştırın ve koyulaşıp dibi hafiften tutmaya başlayana kadar orta ateşte pişirin.

Hamurunuz bu aşamada biraz pütürlü olabilir normaldir.

Hafifçe yağlanmış tezgaha sıcak hamuru alın ve spatula, hamur kazıyıcı ya da merdane ile bastırarak pürüzsüz olana kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru hafifçe yağlayıp tamamen soğuyana kadar tezgahta dinlendirin.

İç harç için önce haşlanmış tavuğu didikleyin, soğanı ufak küpler halinde doğrayın, maydanozların sadece yapraklarını ince ince kıyın.

Geniş bir tavada tereyağında soğanları yumuşayana kadar soteleyin, karışıma baharatları ve tavukları da ekleyin, son olarak maydanozu da ekleyip ocaktan alın ve soğutun.

Kaplama için su ve nişastayı karıştırıp ufak bir tavada bir taşım kaynatın, bir kaba alıp soğumaya bırakın.

Hamuru soğuduktan sonra cevizden biraz küçük parçalara bölün ve yuvarlayın.

Bu işlemi yaparken avcunuzu hafifçe yağlayabilirsiniz.

Yuvarlakları avcunuzda hafifçe inceltin ve ortasını havuz gibi açıp içine bolca tavuklu harçtan koyun, kenarlardan yukarı doğru çekerek kapatın , son olarak avcunuzda koni şekli verip yuvarlayın.

Hazırladığınız Coxinhaları kaplamak için önce avcunuzu nişastalı karışımla nemlendirin ve dışlarını çok ince bir katman şeklinde kaplayın, ardından ekmek kırıntısına bulayın.

Pişirme işlemi için yağı geniş bir tavada orta ateşte ısıtın ve Coxinhaları çevirere çevire her yüzeyi kızarıp, sertleşene kadar kızartın.

Bu işlem 4-5 dakika sürecektir. Bu aşamada dış yüzeyin yanmaması için ara ara ateşin altını kısıp açabilirsiniz.

Pişen Coxinhaları havlu peçete üzerine çıkartın 5 dakika dinlendirip sıcak ya da oda sıcaklığında ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun!