Akşam sofrasının pratik lezzeti: Tavuk sote tarifi
Tavuk sote tarifi, lezzetli sebzelerle bir araya gelen yumuşak tavuk parçalarıyla mükemmel bir uyum yakalayan pratik bir yemek tarifi sunuyor. Bu tarif, hem hızlı hem de lezzetli bir akşam yemeği arayanlar için ideal bir seçenek.
Tavuk sote, her daim masanızın kurtarıcısı olan, hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. Tavuk etinin yumuşaklığı ve sebzelerin tazeliğiyle harmanlanan bu tarif, hem göz doldurur hem de damakları şenlendirir. Ayrıca, hızlıca hazırlanabilmesiyle de yoğun günlerde mutfakta zaman kazandırır. İşte size, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunacak tavuk sote tarifinin püf noktaları...
TAVUK SOTE TARİFİ
Malzemeler
- Yarım kg tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- 1 su bardağı su
Yapılış
- Tavuk etini kuşbaşı doğrayın.
- Soğanları yemeklik, biberleri julyen doğrayın, domatesleri de küp küp doğrayın.
- Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun.
- Suyunu biraz çektikten sonra soğanları ve ince kesilmiş sarımsağı ekleyin.
- 1-2 dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin.
- Biberler de sotelenince domatesi, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin.
- Son olarak 1 bardak suyu ekleyin ve etler pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin.
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