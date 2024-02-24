Akşam sofrasının pratik lezzeti: Tavuk sote tarifi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:46

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:46

Tavuk sote, her daim masanızın kurtarıcısı olan, hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. Tavuk etinin yumuşaklığı ve sebzelerin tazeliğiyle harmanlanan bu tarif, hem göz doldurur hem de damakları şenlendirir. Ayrıca, hızlıca hazırlanabilmesiyle de yoğun günlerde mutfakta zaman kazandırır. İşte size, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunacak tavuk sote tarifinin püf noktaları...

TAVUK SOTE TARİFİ

Malzemeler

Yarım kg tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

Karabiber

Pul biber

Tuz

1 su bardağı su

Yapılış