Dışardan almazına gerek kalmayacak! Nefis simit tarifi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:40

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:40

Ev yapımı simit, Türk mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Yumuşacık içi ve çıtır çıtır dışıyla, her lokması ayrı bir lezzet sunar. Dışarıdan alınan simitlere nazaran daha taze ve sağlıklı olması, evde yapımını daha da çekici kılar. İşte size, kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz nefis simit tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (7 gram)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yaklaşık 3-3.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için; susam veya çörek otu

Simitin Üzerini Islatmak İçin:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı pekmez veya bal

Yapılışı

Mayayı ılık su ve toz şekeri içeren bir kapta eritin. Mayanın köpürmesini bekleyin.

Mayalı suya sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.

Un ve tuzu bir kaba eleyin. Ardından mayalı karışımı ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru bir bezle örtün ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın, hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzla yuvarlayın ve simit şekli verin.

Simitleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin.

Simitler pişerken, 1 su bardağı suyu ve pekmezi veya balı küçük bir tencerede kaynatın.

Fırından çıkan sıcak simitleri, önce pekmezli suya batırın ve ardından susam veya çörek otu serpiştirin.

Simitleri biraz soğuduktan sonra servis yapın ve sıcak veya ılık olarak afiyetle tüketin.