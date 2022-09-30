İspanyol gazetesi: 'San Sebastian cheesecake, Türkiye'de sosyal fenomen haline geldi'

30 Eylül 2022 Cuma, 12:29

San Sebastian cheesecake'in, İstanbul'da pek çok kafenin menüsünü süslemesi İspanyol basınının radarına girdi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden El País, "Bask cheesecake'i Türkiye'yi kasıp kavuruyor" başlıklı haberinde konuyu gündemine aldı.

Haberde, tatlının aynı zamanda Donostia cheesecake olarak bilindiği de yazıldı. Donostia, tatlının ortaya çıktığı Bask Bölgesi'ndeki San Sebastian kentinin Baskça adı.

"BİR DİLİM KEK İÇİN KUYRUK OLUŞUYOR"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; İstanbul'da bir dilim kek için bazı mekanlarda kuyruk oluştuğu ve tatlının sosyal medyada sıkça paylaşıldığına dikkat çekildi.

"İstanbul'un en işlek ve en popüler turistik sokakları" diye nitelenen Galata Kulesi çevresinin, kekin reklamını yapan tabelalarla dolu olduğu belirtildi.

Ancak haberde, bu kafelerin pastanın kökeninin pek bilmediği ve San Sebastián'ı haritada bulmakta zorlanabileceğin altı çizildi:

"Cheesecake çılgınlığının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını ya da bunun İspanya'dan gelen orijinal bir tarifin kopyası olduğunu bilmiyorlar."

İstanbul'daki pasta şefleri, cheesecake'in ani popülaritesinin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarından kaynaklandığını düşünüyor. El País, kentte San Sebastian'ın nerede yenileceğine dair öneriler içeren listeler hazırlandığını da vurguladı.

KEK TARİFİ LA VİÑA'YA AİT

San Sebastian cheesecake, kendisiyle aynı ada sahip kentteki La Viña restoranından çıktı. Tarifin yaratıcısı olan Santiago Rivera'nın ebeveynleri ve yakınlarının açtığı restoran, 1959'da hizmete girdi.

Şef Rivera, tatlı tarifini 1987'de denemeye başladığını ve üç yıl sonra menüye eklediğini belirtti. 62 yaşındaki şef, "Müşterilerimiz zamanla tatlıyı meşhur etti" dedi.

Rivera tarifinin uluslararası şöhrete kavuşmasının kendisini şaşırttığını açıkladı:

"Pastanın başarısını desteklemek için hiçbir şey yapmadık. Kendi kendine ünlü oldu. Çünkü insanlar onu sevdi."

Sosyal medyanın yanı sıra ABD'nin ünlü gazetelerinden New York Times'ın 2021'de tatlıya yer vermesinin de şöhrette payı olabileceğini söyleyen Rivera, "La Viña'nın cheesecake'i yeni bir tarz yarattı. O zamandan bu yana dünya genelinde bu tarzın yeni varyantları ortaya çıkıyor" diye konuştu.