National Geographic'ten baklavaya övgü: 'Bir tatlıdan çok daha fazlası'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:41

National Geographic'in İspanya sayısında Türk yemeklerinin zenginliği ve çeşitliliğine vurgu yapıldı. İstanbul'un ise Türkiye'nin tüm gastronomisini yansıtan yemeklerin bulunabileceği bir yer olduğu belirtildi.

Baklavanın tarihine de değinilen yazıda şekerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki önemine değinildi. Her sosyal olayın bir tatlıyla ilişkilendirilebildiği belirtildi.

Baklavanın bir tatlıdan öte bir sosyal etkinlik olduğunun altı çizilen 'Oda al baklava, el dulce turco mas deseado' başlıklı makalede, baklavanın kutlamalarda, cenazelerde, hatta her fırsatta yapılıp yenildiğine dikkat çekildi. Ancak baklava yapmanın zor olduğu konusuna da değinildi.



Bir düzineden fazla türü olduğu belirtilen baklavada daha iyi lezzet için inek sütü yerine koyun sütü kullanıldığı belirtilirken fıstık ve tereyağının da ayrı bir tat kattığı belirtildi. Bal yerine şeker şurubu tercih edilirken baklavanın çok tatlı bir tatlı olduğu da anlatıldı.

İyi baklava yapmanın püf noktaları da verilen yazıda baklavanın elle yapılması gerektiği belirtilirken yeni nesillerde iş gücü bulmanın her geçen gün güçleştiğine de değinildi.



