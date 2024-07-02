Isparta'da üretiliyor, Avrupa'yı renklendiriyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:53

Isparta'da hasadı yapılan karanfiller, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte 2 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 300 milyon dal karanfil üretimi hedefleniyor.

Türkiye'de gül, lavanta, kiraz, domates gibi ürünlerle güçlü bir tarım altyapısına sahip olan Isparta'da karanfil üretimi de gerçekleştiriliyor. Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü ve Çünür Mahallesi'nde bulunan seralarda yetiştirilen karanfiller Rusya, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte yayla şartlarında her yıl yaklaşık 300 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen karanfillerin bir kısmı yurt dışı pazarına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Karanfil üreticisi Murat Arslan Isparta'da 5 yıldır karanfil üreticiliği yaptığını belirterek, “Çünür Mahallesi'nde 85 dönüm seramızda üretim gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında diktiğimiz karanfillerin şuanda hasadını gerçekleştiriyoruz. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında karanfillerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Diktiğimiz tüm karanfillerin kesimine başladık. Bu yıl 85 dönüm serada 13 milyon karanfil çiçeği kesmeyi hedefliyorum” dedi. Üretici Arslan geçen yıla göre bu yıl karanfil dal sayılarında artış olduğunu söyleyerek, “Geçen yıla göre dal sayımız bu sene daha güzel. İklim şartları bir de çalışan ailelerimizin, işçi sayımızın fazla olması bizi olumlu etkiledi. Bu yıl işçi sayımızda da artış var. Yaptığımız iş bize keyif veriyor, çalıştığımız insanlarla daha toplu bir işçilik çıkıyor” dedi.

Isparta Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birlik Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bu yıl kentte 2 bin dönüm serada 300 milyon dal karanfil üretiminin hedeflendiğini söyledi. Selçuk, "Ekim, Kasım ayında dikilen karanfillerin Haziran ayı itibariyle hasadı başladı. Bu yıl 2 bin dönüm alanda yaklaşık 300 milyon dal rekolte beklemekteyiz. Isparta'da üretilen bu karanfiller Rusya, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu sıcak havalarda üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karanfil seralarında 8 yıldır çalışan işçi Hatice Çetin ise sabahın erken saatlerinde kesime başladıklarını söyledi. Çetin, "Sabah saat 6'da kesime başlıyoruz daha sonra depoda işleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde biraz dinlendikten sonra tekrardan kesime devam ediyoruz. Bu işin biraz zorlukları da var tabi aynı zamanda ev hanımıyım. Hem evimle ilgilenip hem de çalıştığım için bazen zorlanıyorum ama bir kadın olarak kendi maddi gelirimi sağladığım için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tek tek kesilen karanfiller özenle paketlenerek yurt dışına gönderime hazır hale getiriliyor.