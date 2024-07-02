Vize'de hasat başladı: 2 gün toprağın üstünde kurutulacak...

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolüne, Vize ilçesi Topçuköy köyünde arpacık soğan hasadına başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:29
Vize'de hasat başladı: 2 gün toprağın üstünde kurutulacak...
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, soğan hasadı ile ilgili açıklamada, “Vize ilçemizin Topçuköy köyündeki üreticimizin arazisinde arpacık soğan hasadına başlandı. Hasat sırasında, İlçe Müdürümüz ve teknik personellerimiz, arazide incelemelerde bulunuldu. Arpacık, 1-2 gün toprağın üstünde kurutularak, iyice dolgun ve sert hale geldikten sonra, yeni üretim sezonunda soğan tohumu olarak kullanılmaya hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı.


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