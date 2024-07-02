Keles'te son hasat yüzleri güldürdü! Kilosu 60 lira...

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:50

Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Keles'te coğrafi işaretli Keles kirazının hasadına başlandı. Keles'e bağlı Gelemiş Mahallesi'ndeki kiraz üreticileri, sezonun olumlu geçtiğini ve yüksek rekolte beklediklerini söyledi. 50 yıllık üretim geçmişine sahip olan Keles kirazında rekoltenin bu yıl 22 bin dekarda 18 ila 22 bin ton arasında olması bekleniyor.

Keles kirazlarının iklim ve coğrafi şartlardan dolayı daha dayanıklı olduğunu belirten kiraz üreticisi Zeki Yürüten, "Bu sene mahsulümüz çok iyi. Çok kaliteli bir ürün yetiştirdik. Rekoltemiz de diğer yıllara oranla yüksek. Keles kirazı çok kaliteli ve yüksek kesimde üretildiği için dayanıklı bir üründür. Burada geceleri soğuk geçer. Bu soğukla kirazlar da dayanıklı hale gelir. Uzun yola gidebilir, dolaba konulmadan 1 hafta dayanabilir" şeklinde konuştu.

Haziran ayında başlanan kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçi bulamadıklarını ifade eden Yürüten, "Şu anda ürünümüzü 55 ila 60 lira arasında veriyoruz. Ama daha da artması lazım, çünkü maliyetlerle kafa kafaya gidiyor. Maliyetinin büyük bir kısmı ilaçlara gidiyor. İşçi bulmakta sıkıntımız var. Hasat için çalıştırabileceğimiz işçi bulamıyoruz. Günlük bin lira yevmiye ve 3 öğün yemek veriyoruz ama yine de çalıştırabileceğimiz kimseyi bulamıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda mevsimlik işçiler de geliyordu fakat bu sene gelmedi. Kendi kendimize topluyoruz. Ürünü yetiştiremiyoruz. Yetiştiremezsek de ürün kararıyor ve pazar payını kaybediyor" dedi.

Keles kirazının 50 yıllık bir tecrübe eseri olduğunu aktaran Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Keles'in kirazı meşhur. Geçtiğimiz yılda önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın girişimleri ve önceki dönem Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in destekleri ile Keles kirazının tescili alındı. Sandıklarımızda da Keles kirazı coğrafi işareti etiketleriyle yerini almış durumda. Coğrafi ve iklim olarak Keles kirazının 50 yıllık bir hikayesi var. 50 yıldan günümüze bir tecrübe ortaya çıkmış. Ürettiğimiz ürün hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihracat olarak gitmekte. Haziran ayında başlayan hasat temmuz sonuna kadar devam ediyor. 600 rakımdan başlayıp bin 300 rakıma kadar uzanan bir bölgede kiraz üretimi Keles'te gerçekleşmiş oluyor. Keles'in kışı soğuk ve sert. Özellikle ilkbahar dönemi yağmurlu ve ılıman geçmesi kirazın soğukluk derecesini arttırdığı için iklimi ve toprak yapısının uygun olması hasebiyle Keles'te böyle bir ürün ortaya çıkmış durumda. Coğrafi işaret de alındığı için bizim için kıymetli. İriliği, lezzeti ve et sertliği kirazın kalitesini arttırmış oluyor, Keles kirazının en önemli özelliği bu aslında. Bu özelliği ile iç piyasa ve yurt dışında değeri var. Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Keles kirazını dünya çapında tanıtmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Doğru, "Bizim pazar konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Ürün toplama merkezlerinin sayısını arttırmak ve biraz daha profesyonel yöntemlerle pazarlama tekniklerini arttırma noktasında çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla el ele vermek suretiyle önümüzdeki sezonda çiftçimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Kiraz üretimi budamasından itibaren, ilaçlaması, gübrelemesi ve hasadı ciddi bir emek gerektiriyor, bu emek çok kıymetli. Biz de Keles Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız. Önümüzdeki süreçte pazarlama konusunda hangi yöntemleri deneyeceğimizin istişarelerini yapacağız. Keles kirazını dünya markası haline getirmek için elimizden gelen desteği biz belediye olarak sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.