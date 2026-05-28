İstanbul’a birkaç saat mesafede: Tatilci akını başladı, yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu!

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Keşan’a bağlı Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerinde turizm hareketliliği gözleniyor. Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte tatilciler bölgedeki sahilleri doldurdu. Bazı tatilciler güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde Kurban Bayramı’yla birlikte sezonun başladığını söyledi.



İşçimen, "Önümüzdeki 3-4 gün yoğun bir tatil hareketliliği olacaktır. Sezon açıldı. Herkes denize girmeye başladı. Bundan sonra bölge daha da hareketlenecektir. Normalde 10-15 Haziran’ı buluyordu ama bu yıl herkes erken hazırlandı. Bugünden sonra Erikli Sahili daha da hareketlenecek gibi gözüküyor. Yaz sezonundan beklentimiz iyi. Rezervasyon oranımız yüksek. Temmuz ve ağustos ayları için rezervasyonda yüzde 55-60 seviyesinde doluluk var. Yurt dışından talepler var. Lokal olarak da olsa belli yerler sezonu iyi geçirecek. Hollanda ve Bulgaristan’dan misafirlerimiz var. Bu yıl yabancı misafir oranımız daha fazla olacak. Turizm denilince ilk önce Saros’un denizi ön plana çıkıyor. Denizimizi korumalıyız. Gerek biz işletmeciler gerekse halk bu denize, bu körfeze sahip çıkmalı. Bu deniz, bu körfez başka yerde yok. Bu nadir bir güzellik" dedi.

Erikli köyü sahilinde yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.