Karın ne zaman yağacağı milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. Doğu Anadolu gibi bölgelerde görülen kar yağışlarının ise etkisini yurt geneline doğru artması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte gözler büyükşehirlere çevrildi. Meteoroloji kaynakları, İstanbul ve Türkiye'nin batı kesimlerinde kar yağışının ocak ayının ikinci haftası itibarıyla görülebileceği tahmininde bulunuyor.

Öncü meteorolojik verilere göre, bu yılki yağış miktarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.