Yurdun doğu bölgelerinden sonra batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Soğuk havanın kendini hissettirmesi sonrası merak edilen ise kar yağışının olup olmayacağı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı tarihleri...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci:

"Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çarşamba Parçalı Bulutlu 7°C 12°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 8°C 15°C

Cuma Parçalı Bulutlu 6°C 13°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 6°C 14°C

Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 13°C