İstanbul’a taşınmıştı: Zeytinli Rock Festivali’ne yine izin yok!

İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve geçen sene 10’uncu yılını kutlayan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yıl Marmaris Saklıgöl’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu bildirerek festivale bir hafta kala izni iptal etti.

Bunun üzerine yapım şirketi Milyon Yapım, Zeytinli Rock Festivali’ni İstanbul’da yer alan Milyon Beach Kilyos’a taşıma kararı aldı. Ancak bu kez de Sarıyer Kaymakamlığı orman yangınlarını gerekçe göstererek festivale izin vermedi.

40 SANATÇI KONSER VERECEKT İ

Zeytinli Rock Festivali’nde 2 ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman’ın da aralarında olduğu 40 sanatçı konser verecekti.

“SADECE ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ’NE YASAK GETİRİLİYOR”

Festivalin organizatörü Umut Kuzey, alınan bu kararlar nedeniyle sadece organizasyon firmasının değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcının, yüzlerce sanatçı ve müzik emekçisinin, bu işten ekmek yiyen yüzlerce tedarikçinin mağdur edildiğini belirterek, “Bu karar sadece bir festivalin iptali değil, binlerce insanın özgürlüğünün, hayallerinin engellenmesidir. Aynı tarihlerde İstanbul’da orman bölgelerinde konserler, etkinlikler yapılırken, sadece Zeytinli Rock Festivali’ne yasak getiriliyor. Geçtiğimiz ay aynı yerde Milyonfest İstanbul’a izin verildi ve sorunsuz gerçekleştirdik. İsmi “Zeytinli Rock Festivali” olunca izin verilmiyor nedense. Bu açıkça bir çifte standarttır” dedi.

Yürütmenin durdurulması için ivedilikle Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını ve kararın yarın açıklanmasını beklediklerini ifade eden Kuzey, olumlu sonuçlanması halinde festivalin planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.