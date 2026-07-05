Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?
5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?
Hava muhalefeti sebebiyle girişlerin engellendiği Marmara ve Karadeniz kıyı şeridindeki 10 il:
- İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri)
- Kocaeli (Kandıra ilçesi)
- Kırklareli (Demirköy ilçesi)
- Tekirdağ (Saray ilçesi)
- Samsun
- Ordu
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.