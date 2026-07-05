Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

Hava muhalefeti sebebiyle girişlerin engellendiği Marmara ve Karadeniz kıyı şeridindeki 10 il:

İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri)

Kocaeli (Kandıra ilçesi)

Kırklareli (Demirköy ilçesi)

Tekirdağ (Saray ilçesi)

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.