Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

5.07.2026 10:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın görüldüğü bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

5 Temmuz hangi illerde denize girmek yasaklandı?

Hava muhalefeti sebebiyle girişlerin engellendiği Marmara ve Karadeniz kıyı şeridindeki 10 il:

  • İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri)
  • Kocaeli (Kandıra ilçesi)
  • Kırklareli (Demirköy ilçesi)
  • Tekirdağ (Saray ilçesi)
  • Samsun
  • Ordu
  • Giresun
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin

İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

İlgili Konular: #Yasak #deniz #karadeniz #MGM

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da yaz sıcaklarının yüzünü iyice göstermesiyle birlikte yurttaşların arama motorlarında en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında "İstanbul baraj doluluk oranları" geliyor. Özellikle artan su tüketimi ve sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor. Peki, İSKİ açıkladı: 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları
MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
Güneş yanıklarını hafife almayın: Risk yıllar sonra ortaya çıkabilir
Güneş yanıklarını hafife almayın: Risk yıllar sonra ortaya çıkabilir Güneşten korunmanın en etkili yönteminin, güneş koruyucularını fiziksel korunma önlemleriyle birlikte kullanmak olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, yapılması gereken fiziksel önlemleri anlattı.