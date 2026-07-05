İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar

İstanbul, geniş sahil şeritleri, tarihi parkları ve yeşil alanları sayesinde dört mevsim koşu yapmaya uygun şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde veya gün batımında tercih edilen parkurlar, hem spor yapma hem de şehrin farklı yüzlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

1. CADDEBOSTAN SAHİLİ

Anadolu Yakası'nın en popüler koşu rotalarından biri olan Caddebostan Sahili, düz zemini ve uzun yürüyüş yolu sayesinde her seviyeden koşucuya hitap ediyor. Deniz manzarası eşliğinde koşabilir, mola verdiğinizde park ve dinlenme alanlarından faydalanabilirsiniz.

Öne çıkan özellikleri

Düz ve rahat parkur

Deniz manzarası

Bisiklet ve yürüyüş yolları

Gün doğumu ve gün batımında keyifli atmosfer

2. BELGRAD ORMANI

Doğayla iç içe koşmayı sevenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Belgrad Ormanı, gölgeli parkurları ve temiz havasıyla özellikle yaz aylarında ideal bir seçenek sunuyor. Farklı uzunluklardaki parkurlar sayesinde hem amatör hem de deneyimli koşucular için uygun rotalar bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri

Orman içinde serin parkurlar

Temiz hava

Farklı mesafe seçenekleri

Dayanıklılık antrenmanları için uygun

3. MALTEPE SAHİLİ

Yaklaşık kilometrelerce kesintisiz sahil hattına sahip Maltepe Sahili, geniş koşu yolu ve deniz manzarasıyla dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde daha sakin olan parkur, uzun mesafe koşuları için tercih ediliyor.

Öne çıkan özellikleri

Geniş ve düz zemin

Uzun koşu parkuru

Deniz havası

Dinlenme alanları

4. EMİRGAN KORUSU

Yeşillikler arasında koşu yapmak isteyenler için Emirgan Korusu eşsiz bir atmosfer sunuyor. Eğimli yolları sayesinde kondisyon geliştirmek isteyen sporcular için de uygun bir parkur oluşturuyor.

Öne çıkan özellikleri

Doğayla iç içe ortam

Hafif yokuşlu parkurlar

Sessiz ve huzurlu atmosfer

5. MODA SAHİLİ

Kadıköy'ün en sevilen noktalarından biri olan Moda Sahili, kısa ve orta mesafeli koşular için ideal rotalar arasında yer alıyor. Marmara Denizi manzarası eşliğinde yapılan koşular, özellikle hafta içi sabah saatlerinde oldukça keyifli oluyor.

Öne çıkan özellikleri

Deniz manzarası

Kafe ve dinlenme alanları

Düz parkur

Kolay ulaşım

6. ATATÜRK KENT ORMANI

Son yıllarda popülerliği artan Atatürk Kent Ormanı, toprak zeminli parkurları ve doğal atmosferiyle şehirden uzaklaşmadan spor yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Öne çıkan özellikleri

Toprak koşu parkurları

Bol oksijen

Geniş yeşil alanlar

Sessiz ortam

7. FLORYA SAHİLİ

Avrupa Yakası'nda yaşayanların sık tercih ettiği Florya Sahili, uzun yürüyüş ve koşu yollarıyla dikkat çekiyor. Deniz kenarında kesintisiz koşu yapma imkânı sunan rota, özellikle hafta içi sakinliğiyle öne çıkıyor.

Öne çıkan özellikleri

Uzun sahil hattı

Deniz manzarası

Düz ve konforlu zemin

Kolay ulaşım

KOŞUYA ÇIKMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

Sabah erken saatleri veya gün batımını tercih edin.

Koşuya başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapın.

Hava sıcaklığına uygun kıyafet ve koşu ayakkabısı seçin.

Yanınızda su bulundurun ve susamayı beklemeden sıvı tüketin.

Güneşli havalarda şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Trafiğe açık alanlarda güvenlik kurallarına dikkat edin.