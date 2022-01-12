İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Ödül töreni, 7 Nisan gecesi gerçekleşecek.
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere 2022’de takdim edilecek Sinema Onur Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Festivalin Sinema Onur Ödülleri bu yıl Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e verilecek.
Ödüller, 7 Nisan gecesi yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde sunulacak.
Aynı ödüle; 2021 yılında Belkıs Özener, Çetin İnanç, Suna Selen ve Salih Güney layık görülmüştü.
İKSV tarafından verilen Sinema Onur Ödülleri 2005'ten bu yana sahiplerini buluyor. İlk Onur Ödülleri ise; Tarık Akan, Nedim Otyan, Yavuz Turgul'un olmuştu.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber