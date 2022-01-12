İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:35

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere 2022’de takdim edilecek Sinema Onur Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Festivalin Sinema Onur Ödülleri bu yıl Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e verilecek.

Ödüller, 7 Nisan gecesi yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde sunulacak.

Aynı ödüle; 2021 yılında Belkıs Özener, Çetin İnanç, Suna Selen ve Salih Güney layık görülmüştü.

İKSV tarafından verilen Sinema Onur Ödülleri 2005'ten bu yana sahiplerini buluyor. İlk Onur Ödülleri ise; Tarık Akan, Nedim Otyan, Yavuz Turgul'un olmuştu.



