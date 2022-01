79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri verildi. Bu sen organizasyon, koronavirüs önlemleri nedeniyle kırmızı halı ve canlı yayın olmadan yapıldı.

Kazananlar anbean Golden Globe resmi sitesinden duyuruldu.

Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "79. Yıllık Golden Globes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir, ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

