79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 79'uncusu düzenlenen tören, kapalı kapılar ardında yapıldı. Covid-19 pandemisi sebebiyle törene hiçbir ünlü konuk davet edilmedi.
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri verildi. Bu sen organizasyon, koronavirüs önlemleri nedeniyle kırmızı halı ve canlı yayın olmadan yapıldı.
Kazananlar anbean Golden Globe resmi sitesinden duyuruldu.
'BU YIL İŞLER BİRAZ FARKLI GÖRÜNEBİLİR'
Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "79. Yıllık Golden Globes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir, ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Welcome to the 79th Annual #GoldenGlobes. Things may look a little different this year but we're here to celebrate and applaud some enormous talent starting NOW! Looking forward to where the night takes us. pic.twitter.com/OzDykKlUxE— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022
Sosyal medyadan yapılan açıklamalara göre sahiplerini bulan ödüller şu şekilde:
- Drama dalında en iyi sinema filmi: "The Power of the Dog"
- Müzikal ya da komedi dalında en iyi film: “West Side Story”
- Drama dalında sinema filminde en iyi erkek oyuncu: Will Smith (“King Richard”)
- Drama dalında sinema filminde en iyi kadın oyuncu: Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)
- Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi erkek oyuncu: Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)
- Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Zegler (“West Side Story”)
- En iyi yönetmen (Sinema): Jane Campion (“The Power of the Dog”)
- Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama): Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)
- Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama): Ariana DeBose (“West Side Story”)
- En iyi TV dizisi (Drama): “Succession”
- En iyi TV dizisi (Müzikal ya da komedi): “Hacks” (HBO Max)
- TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Drama): Jeremy Strong (“Succession”)
- TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Michaela Jaé Rodriguez (“Pose”)
- TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)
- TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jean Smart (“Hacks”)
- Mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton (“Dopesick”)
- Mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet (“Mare of Easttown”)
- En iyi mini dizi: “The Underground Railroad”
- TV dalında en iyi erkek oyuncu: O Yeong-su (“Squid Game”)
- TV dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook (“Succession”)
- En iyi Film müziği: “Dune” (Warner Bros.) — Hans Zimmer
- Yabancı dilde en iyi film: “Drive My Car” (Janus Films) — Japonya
- En iyi senaryo (sinema): Kenneth Branagh — “Belfast” (Focus Features)
- En iyi orijinal şarkı (Sinema): “No Time to Die” from “No Time to Die” (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell
- En iyi animasyon: “Encanto” (Walt Disney Studios Motion Pictures)
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