Özgür Özel duyurdu: Şevval Sam konseri ertelendi
CHP lideri Özel, Narin Güran’ın cesedinin bulunması ve Tunceli’de 4 askerin şehit olması dolayısıyla Şevval Sam konserinin ertelendiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bulunması ve Tunceli’de 4 askerin şehit olması dolayısıyla Şevval Sam konserinin ertelendiğini duyurdu.
Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.
Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.”
Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde…— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 8, 2024
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