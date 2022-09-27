İstanbul'a davet edilen Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti

27 Eylül 2022 Salı, 07:55

Adana Valisi Süleyman Elban, şarkıcı Haluk Levent’i Adana Lezzet günleri için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Davet üzerine Adana’ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenen Levent, yaşananları şöyle anlattı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim.

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Feriye Restoran’da Ortaköy’de.

-Ortaköy!! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya.

Az önce bu durum yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aradım. O da "Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçuğum dur telefona vereyim" dedi.

Valimiz de inanamadı.

Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken... Tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim"



