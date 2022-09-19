Haluk Levent'ten gazilere konser
Sanatçı Haluk Levent, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilere konser verdi.
Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda seğmenler gazilere gösterilerini sundu. Ardından sanatçı Haluk Levent konser verdi. Etkinliklere İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda gazi ile yakınları katıldı.
"BİZE HAKLARINI HELAL ETSİNLER"
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terörle mücadele sırasında yaralanarak gazi olan emekli Jandarma Albay Bahadır Bartu, "Hayatımı tekerlekli sandalyede sürdürüyorum. Bugün çok değişik duygular uyandıran bir gün. Bir yandan Gaziler Günü kutlanan bir şey. Kendi durumumu düşündüğümde hayatta kaldığımı mı kutluyorum; yoksa şehit olan arkadaşlarımı anmak için mi buradayım? Bundan dolayı çok karmaşık duygular yaşıyorum. Özünde böyle günler, bizi büyük millet yapan günler. Bugün belki bizden daha çok aramızda olmayan şehit kardeşlerimizi hatırlamak için önemli bir gün. Bize haklarını helal etsinler" diye konuştu.
"TEDAVİLERİM DEVAM EDİYOR"
Askerlik görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde 1996 yılında Şafak 96 Operasyonu sırasında mayına basarak gazi olduğunu söyleyen Savaş Yücel de "Yaklaşık 50 küsur ameliyat oldum. Tedavilerim devam ediyor. Bu hastane bizim yuvamız, gazilerin mekanı. Gaziler olarak da senede bir gün burada toplanıyoruz" dedi.
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