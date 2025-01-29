Squid Game 3. sezon ne zaman yayımlanacak? Squid Game yeni sezon ne zaman?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:23

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:35

Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönüyor! Yayımlanan fragman, yeni sezonda izleyicileri bekleyen sürprizlere dair önemli ipuçları verirken diziseverlerin merakını körükledi. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.