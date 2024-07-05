Yayınlanma: 05.07.2024 - 22:43

Güncelleme: 05.07.2024 - 22:43

İstanbul semalarında saat 20.30 civarında görülen ve kaynağı bilinmeyen ışık hüzmesi, yurttaşlar arasında büyük merak uyandırdı. Gökyüzünde beliren bu esrarengiz ışığın ne olduğu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü? Gökyüzünde görülen ışık hüzmesi nedir? Meteor nedir, neden düşer? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'A METEOR MU DÜŞTÜ?

İstanbul semalarında saat 20.30 sıralarında gökyüzünde görülen meteorun Sapanca semalarına düştüğü söyleniyor. Çevre illerden de görünen meteor yurttaşlar arasında merak uyandırdı.

METEOR NEDİR?

Kuyrukluyıldızların yörüngelerinde dolaşırken tamamen parçalandıklarında geriye kalan katı küçük çekirdek parçaları ve yine bu bozulma ve parçalanma süreci sırasında yörüngelerinde bıraktıkları kuyrukluyıldız maddesi göktaşlarının kaynağıdır. Ayrıca Apollo türü parçalanmış küçük gezegen artıklarına da göktaşı denir.

METEOR YA DA GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Göktaşları dünya atmosferine girdiklerinde, atmosferin sürtünmesi ve basınca maruz kalmaları nedeniyle hızla ısınırlar. Bu ısınma, göktaşının yanmaya başlamasına ve bazen parçalanmasına neden olabilir. Atmosferin içine girdiklerinde, bu parçalar göktaşlarının düşmesine yol açabilir.