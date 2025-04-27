Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:10

Güncelleme: 27.04.2025 - 19:10

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sendikaların adresleri belli oldu. Peki, İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak? 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor?

İSTANBUL'DA 1 MATIS NEREDE KUTLANACAK?

DİSK Başkanı Çerkezoğlu İstanbul'da Taksim Meydanı'na izin verilmediği belirterek "Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ programını İstanbul Kartal Meydanı'nda gerçekleştireceğini açıklarken HAK-İŞ ise Rize'de kitlesel program düzenleyecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise Ankara'da programlarını gerçekleştirecek.