İstanbul barajlarından sevindiren haber: Yüzde 20'nin...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:52
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Yüzde 20'nin...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.


İstanbul Baraj

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