Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:52

Güncelleme: 19.04.2023 - 19:52

Ramazan Bayramı yaklaşırken, yurttaşlar toplu taşımaları araştırıyor. ''İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da bayramda metrolar kaça kadar açık?'' soruları en çok aratılan sorular arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince toplu taşımalar ücretsiz olacak.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA METROLAR KAÇA KADAR AÇIK?

23 Nisan ve Ramazan Bayramı tatilinde metrolar 24 saat açık olacak.

Gece Metrosu; M1, M2, M4, M5, M6 ve M7 metro hatlarında 21 Nisan Cuma gününden 23 Nisan gece yarısına kadar seferler aralıksız devam edecek. Ayrıca; M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu, M9 Bahariye-Olimpiyat Metrosu, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri ile F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri seferlerine 01.00’e kadar devam edecek. T1 Kabataş-Bağcılar, M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatinde sona erecek.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA VAPUR SEFELERİ NASIL OLACAK?

Şehir Hatları’nda 21-31 Nisan tarihleri arasında Pazar/Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak. Yalnızca cuma ve cumartesi günleri yapılan Kadikoy-Karakoy-Beşiktaş gece seferleri, 21-22 Nisan gecesi ve 22-23 Nisan gecesi de yapılacak. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

SÜREKLİ HİZMET

Toplu ulaşımda sunulan İBB WiFi hizmeti de bayram süresince aksamandan devam ettirilecek. İSBAK ekipleri de trafik sinyalizasyon bakım onarım, kamera, eds, mobil eds, tünel eds kontrol merkezi, raylı sistem turnikeleri gibi tüm ulaşım teknolojilerin 3 gün boyunca aksamada hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak.

TURİSTİK OTOBÜSLER DE ÇALIŞACAK

İstanbul Ulaşım’a bağlı turistik otobüsler (BusForUs) de 12 durak arası (Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı) ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.