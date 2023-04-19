Muğla'da bayram hareketliliği! Metrelerce araç kuyruğu oluştu
Ramazan Bayramı tatiliyle okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından bayrama 2 gün kala Muğla'da trafik arttı. Kent girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Bodrum'a son 24 saat içinde 15 binden fazla araç giriş yaptı.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla'da, Ramazan Bayramı tatili öncesi hareketlilik başladı. İzmir yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
ÖNLEMLER ALINDI
Aydın-Muğla kara yolunda da polis, sürücüler ile yolculara broşür dağıtıp, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, il genelinde 198 ekip ile 272 personelin görev yapacağını söyledi. Ayrıca kent genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
EN AZ 300 BİN TURİST BEKLENİYOR
Tatili Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de ilçeye akın etti. Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık Kavşağı'ndan Turgutreis istikametine yoğun araç kuyruğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bodrum'a son 24 saat içinde 15 binden fazla araç giriş yaptı. İlçedeki otellerin doluluk oranı da yüzde 50'yi geçti. Resmi nüfusu 194 bin olan ilçeye, bayram tatili ile birlikte 300 binden fazla turist gelmesi bekleniyor.
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