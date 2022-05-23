İstanbul'da geçen 'Three Thousand Years of Longing' filminden ilk fragman

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:28

Yönetmen koltuğunda George Miller’ın oturduğu "Three Thousand Years of Longing" filminden ilk fragman izleyicilerle buluştu. Filmin başrollerinde Idris Elba ve Tilda Swinton yer alırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Zerrin Tekindor, Ece Yüksel gibi Türkiye’den isimler de bulunuyor.

Hikâyesinin önemli bir bölümü İstanbul’da geçen filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba ve Tilda Swinton’ın yanı sıra Alyla Browne, David Collins, Nicolas Mouawad, Aamito Lagum ve Matteo Bocelli yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN OYUNCULAR KADRODA

Öte yandan İstanbul’da bir otel odasında geçen filmin kadrosunda Burcu Gölgedar, Zerrin Tekindor, Ece Yüksel, Kaan Güldür ve Berk Öztürk gibi oyuncular da yer alıyor. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu da, filmde birkaç sahnede yer aldığını ve sahnelerinin Tilda Swinton’la olduğunu belirtti.

Prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde yapılan "Three Thousand Years of Longing", bu yaz aylarında vizyona girecek.

İşte filmden ilk fragman...